Gemiddeld aantal dagelijkse coronabesmettingen blijft stijgen

Tussen 8 en 15 december waren er gemiddeld 2.518,9 nieuwe infecties per dag, een stijging van 15 pct ten opzichte van de vorige periode. Dat blijkt zaterdagochtend uit de voorlopige cijfers van Sciensano.

In diezelfde periode zijn gemiddeld 93,6 (-3,5 pct) mensen dagelijks gestorven aan het virus. Dat brengt het totaal aantal doden door Covid-19 in ons land op 18.455.

Tussen 11 en 18 december zijn de ziekenhuisopnames stabiel gebleven, met een gemiddelde van 185,9 opnames per dag. In totaal liggen 2.618 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19 (-2 pct), waarvan 546 (-3 pct) op intensieve zorgen. Sinds het begin van de pandemie zijn in België 621.039 besmettingen met Covid-19 geregistreerd.

Het is naar aanleiding van de stijgende cijfers dat het Overlegcomité vrijdag besliste om de coronamaatregelen in ons land nog wat aan te scherpen. Het naleven van de bestaande maatregelen zal ook strenger gecontroleerd en gehandhaafd worden.

