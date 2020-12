“Alcohol is van alle drugs de schadelijkste in de westerse wereld.” Net voor we met de feestdagen een troosteloos jaar willen wegspoelen, waarschuwt de Britse psychiater en neuropsychofarmacoloog David Nutt (69) na decennialang research inzake alcohol met zijn pas vertaalde boek Drankje? “Ik wil alleen helpen en veroordeel niemand. Alcohol heeft fijne aspecten, maar is te gevaarlijk als je het niet controleert.”