Wie terugkeert uit een rode zone moet opnieuw minstens zeven dagen in quarantaine, en de controles op telewerk en de quarantraineverplichting worden strenger opgevolgd. Dat heeft het Overlegcomité beslist. “Als we nu de regels nauwgezet blijven volgen, kunnen we een derde golf vermijden”, zegt premier Alexander De Croo (Open Vld).