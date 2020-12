Hoelbeek omgetoverd tot feeëriek kerstdorp

Het buurtcomité van Hoelbeek gaf enkele dagen geleden aan dat ze het liefst in elk voortuintje een versierde kerstboom zouden willen zien. “Onze oproep werd al snel werkelijkheid. Er staan in de vier straten van de kleinste deelgemeente van Bilzen, zo ‘n 160 huizen. De afgelopen week hebben we met de oplegger 120 gratis kerstbomen afgeleverd bij de huisgezinnen die zich hadden ingeschreven. Veel tuintjes waren al versierd met lichtjes en ornamenten. Maar nu is het echt uitgegroeid tot een kerstdorp met een wintergloed aan gezelligheid”, vertelt Twan Geris. Het financiële plaatje deelt het buurtcomité, dat ook jaarlijks instaat voor de kermisactiviteiten, met het Sint-Adrianus koor. “Het is nu al duidelijk dat het project heel wat creativiteit heeft uitgelokt. Het resultaat is dat met deze kerstmagie we niet alleen de hele buurt begeesteren maar ook menig passant en wandelaar die door de gezellige versierde straten kuiert. Onze eigen jury zal tegen kerst letten op de versiering overdag en de verlichting ‘s avonds. De winnaar krijgt een heel mooi cadeau. Tegen driekoningen halen we alle dennenboom terug op”, aldus de ploeg vrijwilligers. (JoGe)

Johnny Geurts