Voetbalclub Torpedo Hasselt heeft gisterenavond vandalen over de vloer gehad. Onbekenden drongen binnen op de terreinen van de sportclub en staken enkele reclamedoeken in brand. Het is al de derde keer in een maand tijd dat vandalen toeslaan bij de Hasseltse voetbalploeg. De club deed aangifte bij de politie en gaat voorlopig zelf extra controleren.