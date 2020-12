Studenten hebben het moeilijk en schreeuwen om hulp in open brief aan hogeschool

Marc Van Ranst was vanmorgen te gast op hogeschool PXL in Hasselt waar hij met enkele studenten een podcast opnam over het welzijn van studerende jongeren in deze coronatijden. Dat studenten het moeilijk hebben, blijkt uit een emotionele open brief die enkele PXL'ers schreven aan de directie van de hogeschool. Het is een noodkreet waarmee ze willen aangeven dat ze door de maatschappij niet begrepen worden in deze coronatijden, en dat ze niet meer verderkunnen zonder sociaal contact.