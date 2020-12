Coolblue opent eerste Limburgse winkel in Hasselt. — © TV Limburg

In Hasselt is de eerste Limburgse winkel van Coolblue geopend. De online shop van consumentenelektronica maakt een opvallende opmars in het openen van fysieke winkels. De gigant ervaart dat klanten producten willen testen en zien en ook nood hebben aan persoonlijk advies.