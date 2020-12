Premier De Croo waarschuwt: “Een derde golf? Dat hebben we zelf in de hand”

“We staan voor belangrijke dagen en weken”, opende de premier de persconferentie. “De komende weken zijn wij het die bepalen hoe de evolutie van de cijfers zal zijn. U weet dat we de afgelopen acht weken samen een parcours hebben afgelegd. Op het toppunt van de tweede golf hadden we 22.000 besmettingen per dag. Vandaag ligt dat tien keer lager. Omdat we ons samen aan de regels gehouden hebben. Van de slechtste van Europa naar bijna de beste. Maar de cijfers zijn nog altijd te hoog. Hoger dan in de staart van de eerste golf. En die daling begint ook te vertragen. Dat zou het begin van een derde golf kunnen zijn. Maar wij kunnen die vermijden.”

“De cijfers moeten naar beneden, maar dan moeten we ons aan de regels houden. We moeten contacten blijven beperken. Onze kinderen nemen vakantie, maar het virus neemt geen vakantie. De meeste Belgen begrijpen dat ook goed, en houden zich eraan. Ik wil hen daarvoor bedanken.”

Dank aan het zorgpersoneel

De Croo sluit af met twee boodschappen: “De eerste aan het zorgpersoneel. Het afgelopen jaar is heel zwaar geweest. Ik weet dat velen van jullie op het tandvlees zitten. De kerstperiode is extra zwaar, omdat jullie moeten werken. Laat mij zeggen dat wij jullie allemaal dankbaar zijn voor de inspanningen die geleverd zijn.”

“2021 wordt een overgangsjaar”

“De laatste boodschap die ik zou willen geven, is er één van hoop. Als alles goed gaat, beginnen we dit jaar nog met de toediening van vaccins. Sneller dan we verwacht hadden. Dat die paar dagen vroeger geen groot verschil maken? Ik vind dat wel. Ik vind het belangrijk dat we dit ellendige jaar kunnen afsluiten met een teken van hoop. Velen vroegen zich afgelopen weken af of er nog wel licht aan het einde van de tunnel was. Wel, het zal nog maanden duren voor iedereen gevaccineerd is en veilig is. Dat zal pas na de zomer het geval zijn. 2021 wordt dus een overgangsjaar, maar een met een teken van hoop.”