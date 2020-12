Fans Atlético Madrid verkiezen Yannick Carrasco tot Speler van de Maand

Nochtans kwam Carrasco vorige maand vanwege interlandverplichtingen en een spierblessure in slechts drie duels in actie voor zijn club. In het thuisduel tegen FC Barcelona zorgde de linkerwinger echter in blessuretijd van de eerste helft voor de enige treffer van de wedstrijd, waardoor de Atléti voor het eerst sinds 2010 in de eigen competitie van de Catalanen konden winnen.

“Ik wil de fans van harte bedanken voor deze onderscheiding”, vertelt de 27-jarige Rode Duivel in een videoboodschap op de website van zijn club. “Ik probeer altijd het beste van mezelf te geven voor het team en de club. Zonder de steun van de ploegmaats, is het moeilijk om zo’n onderscheiding te winnen. Ik voel me goed, maar als je individueel wil uitblinken, moet het team ook goed spelen. Hopelijk blijven we wedstrijden winnen, dat is het belangrijkste. In alle competities willen we dit seizoen zo hoog mogelijk eindigen. Het wordt nog een lang seizoen, zonder al te veel rustmomenten. Gelukkig hebben we een brede kern en kunnen we roteren. Op die manier houden we iedereen fit en kunnen we het ritme van twee wedstrijden per week volhouden.” (belga)