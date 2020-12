OVERZICHT. Dit zijn alle beslissingen van het Overlegcomité in de strijd tegen het coronavirus

De conclusie van het Overlegcomité is dat er “geen enkele ruimte voor versoepeling” is. Een aantal regels en controles worden verscherpt, maar grote veranderingen zijn niet aangekondigd.

Reizen: strengere regels, meer controle

Reizen blijft “ten strengste afgeraden”. “In de meeste landen is de situatie slechter dan in ons land”. Wie langer dan 48 uur in het buitenland is, wordt aanzien als iemand met een hoog risico. Reizigers die niet in ons land wonen zullen een recente negatieve test moeten kunnen voorleggen. Er komen ook strengere controles op het naleven van de quarantainevoorschriften.

Telewerken: strengere regels, fikse boetes

Er komen ook meer controles of de verplichting om van thuis uit te werken wordt nageleefd. Bedrijven die dit niet doen, riskeren forse boetes.

“We zien dat de naleving van telewerk verslapt, en dat is geen goede zaak. Want dat is het moment waarop het virus kan overspringen van de ene omgeving op de andere. We zullen de controles daarop verstrengen: bedrijven die dat niet naleven, kunnen zware boetes krijgen.”

Avondklok: 24 uur

Er werd op voorhand gespeculeerd over het gelijktrekken van de aanvang van de avondklok in heel het land. Maar in Vlaanderen blijft die ingaan om middernacht, en Wallonië en Brussel al om 22 uur.

Kerstvakantie: niet verlengd

Een verlenging van de kerstvakantie komt er niet. Vlaams minister van Onderwijs is tot dusver formeel geweest dat er geen verlenging komt, al opperde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in de Kamer wel dat we “misschien voorzichtiger moeten worden met de kinderen dan we waren”.

Kerstregels blijven

De regels voor kerstavond en Kerstmis blijven behouden: elk gezin mag maximaal één knuffelcontact ontvangen, buiten mag je maximaal met vier samenkomen en alleenstaanden mogen hun beide knuffelcontacten ontvangen.