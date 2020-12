Juventus-middenvelder Weston McKennie verkozen tot Speler van het Jaar in VS

Juventus-middenvelder Weston McKennie is in de Verenigde Staten verkozen tot Speler van het Jaar bij de mannen, zo maakte de Amerikaanse Voetbalfederatie US Soccer bekend.

De 22-jarige McKennie wordt door Juve tot het einde van het seizoen gehuurd van de Duitse rode lantaarn Schalke 04, waar hij vorig seizoen ploegmaat was van Benito Raman. Na dit seizoen wordt hij definitief overgenomen. In Turijn ligt de eerste Amerikaan ooit bij Juve tot medio 2024 onder contract.

McKennie behoorde al voor het derde jaar op rij tot de finalisten. Deze keer haalde hij het met 44 procent van de stemmen van Christian Pulisic (27 procent), de winnaar van vorig jaar, en Sergino Dest (14 procent). (belga)