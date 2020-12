Bewoners zijn bezorgd voor de komst van gloednieuwe biogascentrale op Jagersborg

Zicht op het huidige bedrijf Fertimass aan de Witbeekweg dat in de toekomst zal verdwijnen voor een nieuwe biogascentrale. — © mark dreesen

MAASEIK

Het mestverwerkingsbedrijf Fertimass wenst op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik een gloednieuwe biogascentrale te bouwen voor de verwerking van mest en dierlijk afval. De bewoners rond het bedrijf kregen woensdagavond digitaal uitleg over de doelstellingen. 64 geïnteresseerden volgden de voorstelling. Na afloop waren er vooral vragen rond mogelijk ontploffingsgevaar en geurhinder. "We hebben vaak geurhinder gehad van dit bedrijf", aldus vele omwonenden.