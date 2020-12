De brandweer van de zone Oost-Limburg is in samenwerking met bedrijfsmedewerkers erin geslaagd het vuur bij Bionerga te doven. — © Chris Nelis

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Na bijna een week is de brand bij Bionerga in Houthalen-Helchteren eindelijk uit. Daardoor is de brandgeur in de wijde omgeving ook verdwenen. “Ik ben blij met het nieuws, maar leg me niet neer bij de nalatigheden van Bionerga”, zegt burgemeester Alain Yzermans.