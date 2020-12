Samana Dilsen verrast leden elk seizoen

Dat kleine beestje corona is er nog steeds en gooit de werking van Samana Dilsen danig overhoop: geen deugddoende samenkomsten, geen gezellige huisbezoeken, geen knuffelconcacten in 2020. Zelfs de viering van het 50-jarig bestaan met boottocht en feestmaal moest geschrapt worden.

Toch ontbrak het niet aan creativiteit bij het kernbestuur van Samana Dilsen: ze brachten ieder seizoen een kort deurbezoekje, volgens coronavoorschriften om de leden op te vrolijken. Tijdens de eerste lockdown deed een paaswenskaartje met bemoedigende woorden deugd, in de zomer bezorgden ze lekkere koekjes in een doosje om te genieten voor een poosje, in de herfst was er een gezonde pot confituur voor het morgenuur en nu een kerstversnapering, een ontsmettende handgel en een kalender om ontmoetingsactiviteiten voor 2021 hopelijk te kunnen noteren. Telkens een vreugdemoment voor de 140 leden.