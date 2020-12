Integro schenkt 1.400 medewerkers van woonzorgcentra kerstcadeau

De vzw Integro, die in Limburg in totaal acht woonzorgcentra telt, schenkt haar 1.400 medewerkers en vrijwilligers een kerscadeau vol met lekkers.

“Onze zorgtoppers, zoals we onze medewerkers noemen, verdienen dat na de enorme inspanningen van de afgelopen negen maanden”, zegt algemeen directeur Roel Eerlingen. “Het kerstcadeau is een ‘blijf-in-uw-kot-aperitief-box’ met knabbels en bubbels.” Hiermee wil de directie de medewerkers en vrijwilligers stimuleren om samen met hun sociale bubbel Kerst en nieuwjaar te vieren in hun eigen kot.

“We wensen onze medewerkers nog even de discipline toe om zich aan de maatregelen te houden, zoals ze dat al negen maanden doen. En dan is er hoop. In januari starten we met het vaccinatieprogramma”, aldus Eerlingen. In zijn nieuwjaarboodschap roept Eerlingen zijn medewerkers en vrijwilligers dan ook op om massaal in te stappen in het vaccinatieplan.