Wie deze dagen een gezondheidsfietstocht onderneemt en geniet van de heerlijke natuur in Kattevennen kan daar nog iets extra’s aan toevoegen. Als je vanaf de knooppunten 30 en 29 in de richting van knooppunt 534 fietst, dan ben je achter het eerstvolgende hoekje zo aan de grot van Wiemesmeer. Dat was oorspronkelijk niet meer dan een lievevrouwbeeld dat Mathijs Thijssens daar in 1907 plaatste aan de steeg naar Terboekt, uit dankbaarheid. Toen zijn dochter volwassen was zag die echter liever een grot. Vader Mathijs ging akkoord en wilde wel sponsoren, maar dan moest het meteen een grote grot zijn. In 1925 werd de grot zoals ze er nu uitziet ingehuldigd door mgr. Kerkhofs, hulpbisschop van Luik. Tijdens de receptie werd bruin bier geschonken. De grot zou een rustig bestaan kennen – leerlingen van het college gingen destijds ‘op bedevaart’ naar de grot - totdat in 1976 het dak van de kerk van Wiemesmeer instortte en de pastoor voorstelde om van mei tot september de zaterdagavondmis op te dragen aan de grot. De grot en de omgeving werden mooi opgeknapt en heel wat bedevaarders vonden de weg. De opgang was niet te stuiten en in de loop der jaren kwam er naast de grot een overdekte bidruimte, een nieuwe kaarsenhal, een sacristie, een afdak voor de leden van het koor, de kruisweg en de mysteries van de rozenkrans met als orgelpunt de inhuldiging van de calvarieheuvel in 2009 door deken Jaak Hermans, zelf vlak bij de grot opgegroeid. Nooit ontbrak het bruin bier bij de receptie na elke uitbreiding.Toen corona toesloeg werd het even heel stil rond de grot, maar de verantwoordelijken zorgden ervoor dat alle coronamaatregelen genomen werden zodat de grot tegenwoordig weer vrij druk bezocht wordt en het fijn toeven is in het aanpalende Mariapark.