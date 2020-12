Een warm bedankje vanuit WZC Kristallijn

De directie, het personeel en vooral de bewoners willen de buren, lagere en middelbare scholen bedanken voor de mooie acties van de afgelopen weken. Zo kwam er vanuit de buren van de Bovenstraat een mooi initiatief om allerlei kaartjes, cadeautjes of tekeningen te maken voor elke bewoner apart. De lokale kleuter- en lagere school is verschillende dagen, net voor de kerstperiode, langsgekomen om leuke dansjes op kerstmuziek te brengen voor de bewoners. Naar aanleiding van een Facebookoproep, werden er ook talrijke kerstkaartjes en tekeningen geknutseld door SLC en vanuit de Herderenweg. Deze warme woorden hebben de bewoners, maar ook het zorgend personeel, deugd gedaan en zorgden zelfs voor de nodige vreugde traantjes. Om de kaartjes niet verloren te laten gaan, werden ze in alle kerstbomen doorheen het WZC gehangen. Zo kunnen de bewoners nog eens geregeld aan de boom stilstaan om deze ontroerende woorden te lezen.