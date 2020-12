Leerlingen GBS De Driesprong Genoelselderen maken kerstkaartjes voor Huyse Elckerlyc

Het is een heel bijzonder jaar geweest voor iedereen, maar zeker voor de mensen uit de zorgsector, die dag en nacht paraat stonden en in maart meteen in de strijd werden gegooid tegen dat vreselijk virus. Ook de rusthuisbewoners hebben zich moeten aanpassen van de ene dag op de andere en moeten wennen dat de knuffelcontacten werden herleid tot een minimum.Tijdens de komende feestdagen willen de leerlingen uit Genoelselderen hen alvast een warm hart toedragen met hun zelfgemaakt kaartje en hun vurigste wens voor 2021 is dan ook dat iedereen gezond blijft!