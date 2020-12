Zesde leerjaar VBS Kanne houdt kerstshoot in de natuur

Ieder jaar brengen de leerlingen van de Vrije Basisschool van Kanne een kerstspel in de kerk. Dit jaar stak ook hier het coronavirus stokken in de wielen.

De leerkrachten maakten er dan een aangepaste versie van om de inwoners toch een Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar te wensen. In de plaats van een kerstspel maakten ze een fotoshoot en een videosessie met de kleuters en de leerlingen van de lagere school.Omdat het zesde leerjaar altijd de hoofdrollen krijgt in het kerstspel, mochten zij dit jaar een kerstshoot in de Kannerse natuur opvoeren. In dit speciale jaar hebben de leerlingen en leerkrachten - weliswaar op een aangepaste wijze - dan toch iedereen een gelukkig nieuwjaar kunnen wensen.