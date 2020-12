Uitzondering op avondklok voor paardeneigenaars op Oudjaar

SINT-TRUIDEN

Wie paarden of andere dieren in een weide heeft staan kan een bij het stadsbestuur een attest aanvragen waarmee ze op oudejaarsavond van 31 december op 1 januari, ondanks de nachtklok, tot 2u 's nachts bij hun dieren mogen blijven. Het is een voorzorgsmaatregel want er geldt een algemeen verbod op vuurwerk.