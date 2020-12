Tongeren stapt in project 'Aan tafel in 1-2-3 euro'

Burgemeester Patrick Dewael: “De samenwerking binnen dit project vertrekt vanuit ieders expertise. Het OCMW en het Huis van het Kind Tongeren kennen de kwetsbare gezinnen en hun noden inzake armoedebestrijding. Bij Colruyt beschikken ze dan weer over een ruime expertise in koken, lekker en evenwichtig eten. Door de handen in mekaar te slaan doen we op een structurele, duurzame manier iets voor de mensen die het moeilijker hebben. Zo nemen we bij gezinnen met kinderen een stukje zorg weg en helpen we de kinderen zichzelf redzamer te maken.”Het concept van het project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ is eenvoudig. Kwetsbare gezinnen met kinderen worden volledig vrijblijvend geïnformeerd. De gezinnen kunnen zich vrijwillig inschrijven, waarna ze exclusief om de twee weken een Colruyt-receptenboekje in de bus krijgen. Dat bevat telkens zes gemakkelijke en kindvriendelijke recepten en de bijhorende boodschappenlijstjes. Elk recept is goed voor drie ruime porties en kost gegarandeerd niet meer dan 1, 2 of 3 euro per portie. Daarin is de prijs van de volledige verpakking inbegrepen, ook al is er voor het recept minder nodig. "Zo weten de mensen vooraf exact wat ze betalen aan de kassa. Het receptenboekje bevat ook tips om de kinderen te laten meehelpen en om van de restjes nog iets lekkers te maken,” besluit Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.In januari 2020 won dit project de ‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’-award. De award bekroont initiatieven van Belgische supermarkten die het klanten makkelijker maken om gezonder, eerlijker en milieuvriendelijker te winkelen.