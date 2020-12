Tennissen kan opnieuw op De Motten

Patrick Jans, schepen van sport: “Contact- en teamsporten kunnen voorlopig niet doorgaan. Daarom is het belangrijk om individueel te blijven bewegen. Fietsen, wandelen, joggen en tennissen in open lucht is zeker aan te raden. Daarom openen wij vanaf nu ook de tennisvelden in het stadspark De Motten.”"De start van de kerstvakantie is het ideale moment om de Tongerse jeugd weer aan het sporten te krijgen na de inspannende examenperiode. Even ontspannen en het hoofd leegmaken, dat doet deugd, zeker in deze tijden”, zegt An Christiaens, schepen van Jeugd.