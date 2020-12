Tongeren lanceert een verrassende kerstzoektocht

Download het plannetje en het invulformulier voor de kerstzoektocht via www.toerismetongeren.be en start je wandeling aan het Hospitaalplein. Houd je smartphone in de aanslag en ga bubbelgewijs op zoek naar de magische QR-codes die op verschillende locaties in de Tongerse binnenstad op enkele ramen pronken. Wanneer je de QR-codes scant komen tal van betoverende kerstfiguren, geanimeerd door theatergezelschap Ozzy, tot leven. Zo vertelt een kerstelfje, een rendierverzorgster of zelfs de kerstman himself leuke verhalen en weetjes over Kerstmis. In elk verhaal zit een letter verborgen. Heb je alle antwoorden gevonden? Dan kom je tot een codewoord. Wie het codewoord voor 5 januari 2021 inzendt naar info@toerismetongeren.be , maakt kans op een Tongerenbox. Burgemeester Patrick Dewael: “We willen jong en oud stimuleren om tijdens de kerstperiode in zijn of haar bubbel naar buiten te trekken. Dankzij de bijkomende winterbebloeming en sfeervolle kerstversiering krijgt de gezelligheid in Tongeren een extra laagje warmte. Bovendien houden we het veilig: we kozen bewust voor een goede spreiding van de locaties.”