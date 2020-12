Kleuters De Wilg amuseren zich in bosklas

Tijdens de Week van het Bos gingen verschillende kleuterklassen aan de slag met de opdrachten uit de Fabeltjeskrant. De klas van de 5-jarige kleuters van De Wilg in Schoonbeek won de hoofdprijs: een heerlijke, fabelachtige pyjama of trui!

De school De Wilg doet haar slogan "Groeien in het groen" alle eer aan. De kinderen gaan niet alleen in de klas, maar zeker ook daarbuiten aan de slag. Op de ruime speelplaats is een kleine bosklas opgericht, met de steun van het MOS-project en de Provincie Limburg. Alle kleuters kunnen daar met natuurlijk materiaal en dicht bij de natuur leren en spelen. De oudste kleuters gaan tweemaal per week naar de grote bosklas in het echte bos. Daar werken ze rond taal en rekenen, maar leren ook fietsen, zaaien, bouwen,... en samen grenzen verleggen. Geen wonder dat net zij de wedstrijd hebben gewonnen, als echte bos-kleuters.