Benvitec ondergaat stevige transformatie

Uitdagingen omzetten in oplossingen: da’s de kern van Benvitec. Of het nu gaat om plastics, piping, building of één van de talloze, andere domeinen waarin het bedrijf actief is. Een brede waaier aan activiteiten die zich ook liet voelen in de organisatiestructuur na 28 jaar van groei en overnames. “Elke bedrijfstak had zijn eigen businessmodel en werkte voor eigen rekening. Dat was niet enkel intern een uitdaging, maar ook naar de klant toe. Daar wilden we graag verandering in brengen”, zegt directeur Erwin Berghmans.Een vraagstuk waar het 1000 Volt-comité, een symbolische verwijzing naar het mijnverleden van het bedrijf, zich sinds het begin van dit jaar over boog. Noeste arbeid waaruit heel wat resultaten voortvloeiden. Zo wordt Benvitec niet alleen op papier één bedrijf – met plastics en piping als speerpunten – maar wil het die lijn ook doortrekken bij het personeel. “We willen een omgeving creëren waarin ze zich veilig voelen om meer initiatief te nemen”, klinkt het. Een nieuw verhaal en toekomstvisie waar ook een gloednieuwe merkstrategie bijhoort. Daarom werd er ook op het vlak van communicatie geprofessionaliseerd voor een uniforme merkidentiteit met o.a. een nieuw logo, mission statement, kledij, wagenpark en zelfs een eigen krant. Kortom: een volledig nieuwe smoel met een gevoel waarmee het bedrijf zich als één geheel wil presenteren. Erwin Berghmans: “Die investeringen dienen niet louter als uithangbord voor de buitenwereld. Ook intern hopen we dat dit een positieve push in het veranderingsproces teweegbrengt.”Het personeel kon ondertussen al kennismaken met het vernieuwde Benvitec via een heuse expositie, waarbij de plannen voor de toekomst op levensgrote borden in de refter werden tentoongesteld. “Oorspronkelijk was een groot evenement gepland, maar dat kon door corona uiteraard niet doorgaan. Maar uitstel is geen afstel: dat houden onze mensen nog tegoed”, zegt Johan Smet.