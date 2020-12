Het nieuwe Stiemerblondje is er!

Eerder toevallig ontdekten Jean-Pierre Truyen en Paul Bex, twee vrienden van de Stiemer die het onderhoud op zich nemen van een deel van de Stiemervallei, dat er wilde hop groeide in die vallei. Ze trokken met een volle aanhangwagen naar brouwerij Perron, waar brouwer Jasper van de hop een heerlijk biertje brouwde. Stiemerhop blond was de naam, maar het duurde niet lang of dit biertje kreeg de troetelnaam Stiemerblondje. Het werd gepresenteerd tijdens de viering van 35 jaar Neos Genk (Netwerk van ondernemende senioren). Dat viel in de smaak en de voorraad was al snel uitverkocht. Ook dit jaar gingen Jean-Pierre en Paul aan de slag. Ze verzamelden andermaal – coronaproof - een hele lading hop uit de Stiemervallei, plukten zorgvuldig de bellen en brachten die naar de brouwer. Die ging onmiddellijk aan de slag, opnieuw met een goed en smakelijk resultaat. Speciale etiketten werden ontworpen om het Stiemerverhaal extra in de verf te zetten. Wie wil genieten van dit heerlijke biertje kan een doos flesjes kopen en (na een telefoontje naar Jean-Pierre, 089/351282) afhalen in Vennestraat 254.