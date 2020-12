Lingerie-ontwerpster uit Looi ontvangt HIB-label

Voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis gaat het Handmade in Belgium-label naar een creatieve ondernemer die zelf lingerie ontwerpt en produceert. Kathelijne Janssens van La Maison Boudoir uit Tessenderlo mag dit unicum achter haar naam noteren.

Na een tweejarige opleiding als lingerie- en corsetteriemaker, stampte Kathelijne Janssens met La Maison Boudoir haar eigen zaak uit de grond. Kathelijne maakt lingerie op maat. “Absoluut geen overbodige luxe, maar een verademing”, stelt ze. “Want als jouw bh en slip perfect aansluiten op jouw lichaam, de nodige ondersteuning bieden én ook heel mooi zijn, dan straal je dat ook uit. Je zelfvertrouwen krijgt een boost!”Het maakproces is van begin tot einde ambachtelijk. En daarom mocht ze uit handen van Gie Reynders (Coördinator UNIZO Tessenderlo) en Bart Lodewyckx (gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg) het HiB-label ontvangen. “Met dat label zet UNIZO authentieke, handgemaakte en eerlijke kwaliteitsproducten die lokaal geproduceerd worden extra in de kijker. Steeds van de hand van gepassioneerde ambachtslui met kennis van zaken. En met een persoonlijke toets die het verschil maakt”, aldus Bart Lodewyckx.“Zo willen we consumenten bewust doen stilstaan bij hun aankopen en hen aanmoedigen om de lokale economie te steunen. Tegelijk geeft UNIZO met dit label een sterk imago aan het Belgisch vakmanschap. De makers die dit label ontvangen zijn daar – terecht – fier op. En ook wijzelf zijn fier om al die authentieke makers een podium te kunnen geven.”