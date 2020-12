Een terreinwagen voor Kisaro met dank aan Wilde Ganzen

Het landbouwproject Kisaro in de noordelijke heuvels van Rwanda floreert, ook na de dood van de stichter, intussen bijna zes jaar geleden. Een zeventigtal mensen werkt in het Centrum van het landbouwproject zelf, maar honderden boeren, opgeleid in Kisaro, verdienen hun kost op de omliggende heuvels. Een deel van het project is intussen zelfvoorzienend, maar voor bijzondere uitgaven springt het actieve Genkse Kisarocomité nog altijd bij. Ook nu weer! In Rwanda zijn de laatste jaren veel goede wegen aangelegd tussen de steden van het land, maar de wegen in en rond het project zijn meestal nog uit rode aarde en ze dateren van honderd jaar geleden. Het is niet evident om daarover materialen naar de werkplaatsen, zaadgoed en meststoffen naar de terrassen, zieke en kwetsbare mensen naar gezondheidsposten en dispensaria te vervoeren. Daarvoor werd tot voor kort een achttien jaar oude en intussen tot op de draad versleten Mitsubishi gebruikt. Die wordt binnenkort vervangen door een stevige nieuwe terreinwagen, een Toyota Hilux met dubbele cabine. Zoiets kost natuurlijk heel wat geld en het Genkse Kisarocomité ging dan ook op zoek naar subsidies. Die werden gevonden bij een Nederlandse stichting met de naam Wilde Ganzen, die elk jaar honderden projecten steunt in de hele wereld en die mensen en organisaties een duwtje in de rug geeft, met de klemtoon op kansarmoede. Wilde Ganzen subsidieert één derde van de aankoopsom, wat dus een flinke brok is. De wagen zelf wordt in Rwanda aangekocht omdat er dan geen problemen zijn met de invoerformaliteiten en ook omdat er dan ter plaatse wisselstukken beschikbaar zijn als er iets gerepareerd moet worden. De behandeling van het subsidiedossier liep bijzonder vlot en enkele weken na de aanvraag werd het geld reeds overgeschreven. De mensen in het Centrum in Kisaro kijken uit naar deze prachtige terreinwagen. Het is immers een stevige steun voor de werking van het project. Hij zal met zorg en toewijding behandeld worden.