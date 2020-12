Politierechter hekelt zaak op basis van dashcambeelden: “Gaat iedereen sheriff spelen?”

Hasselt

Een Hasselaar heeft zich vrijdag in de Hasseltse politierechtbank moeten verantwoorden omdat hij tegen 150 km/u over de pechstrook van de autosnelweg scheurde. Toch stoorde de snelheidsovertreding de rechter niet het meest, wel dat het parket de man dagvaardde op basis van dashcambeelden gemaakt door een burger. “Hier huiver ik van”, sprak de politierechter. “Alles moeten we slikken onder het mom van veiligheid.”