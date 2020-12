Het Pyxiscollege is de nieuwe katholieke middelbare school van Lanaken

Sterallures

“De naam van onze school is ontleend aan het sterrenbeeld Pyxis, dat ook wel kompas genoemd wordt. Dat is precies wat we willen zijn voor onze leerlingen en medewerkers: we willen hen richting geven, hen helpen om hun dromen te realiseren en hen begeleiden naar een succesvolle toekomst” verduidelijkt woordvoerder Van Vlierden. “Maar pyxis is ook het ronde doosje waarin de hostie bewaard wordt in de Rooms-katholieke religie. We tonen hiermee aan dat we nog steeds een katholieke dialoogschool zijn waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar achtergrond.”

Hedendaags onderwijsconcept

Maar er is meer dan een nieuwe naam. Van Vlierden: “De naam vormt eerder de kroon op het harde werk, van de afgelopen drie jaar, waarbij leerkrachten, leerlingen en directieleden intens samenwerkten. Het resultaat is een heldere onderwijsvisie die gestoeld is op vier kernwaarden: verwondering, passie, duurzaamheid en een open geest. Waarden die we zoeken bij zowel onze leerkrachten en medewerkers, als bij onze leerlingen.” “Het Pyxiscollege wil in de eerste plaats een plek zijn waar leerlingen zich thuis voelen en waar leerkrachten hen als een coach inspireren. Waar we leerlingen helpen om hun blik te verruimen en zo vol overgave te leren. Want daar is het uiteindelijk toch om te doen. Dat je blijft bijleren, van en met elkaar.”

Transitie naar een duurzame toekomst

“Dat we nu op dit punt staan, danken we aan een steeds intensere samenwerking met alle stakeholders van onze school. Iets dat we de volgende jaren zullen blijven doen, in eerste instantie nog vanuit onze drie vestigingen. Maar over enkele jaren hopen we onze intrek te nemen in een nieuwe gezamenlijke campus aan de Stationsstraat en daar ons onderwijsconcept nog beter vorm te geven.” Het nieuwe Pyxiscollege telt 160 medewerkers en nagenoeg 1.000 leerlingen.

