Hasselt

In de nacht van donderdag op vrijdag is de eerste nieuwe roltrap in het station van Hasselt geplaatst. Dat gebeurde tussen de perrons 6 en 7. “De roltrap is met een werktrein tot aan het perron gebracht”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman van NMBS. “Een kraan heeft de roltrap daarna naar de juiste plaats gehesen.”