Wilco Kelderman komt terug op keuze van Team Sunweb om in Giro niet voor hem te gaan: “Heb er nog twee weken van gedroomd”

Wilco Kelderman is voor het eerst teruggekomen op de keuze van Team Sunweb om in de Giro niet voluit zijn kaart te trekken. De kopman greep in de koninginnenrit het roze, maar mocht van de ploegleiding geen steun krijgen van zijn ploegmaat Jai Hindley omdat die ook nog kansen had op de eindzege. Uiteindelijk zouden ze op die manier naast de eerste plek grijpen. “Het is jammer dat het vertrouwen vanuit de ploegleiding er niet was”, zegt Kelderman nu in het Nederlandse Algemeen Dagblad.

Alles begon nog goed, die bewuste dag in de Giro. Kelderman pikte al vroeg in de rit de roze trui van leider Almeida in. Maar toen nam Ineos over met Rohan Dennis en Geoghegan Hart. Roze trui Kelderman had nog Jai Hindley bij zich, maar toen bleek dat die wel nog meekon, werd besloten dat hij zijn kopman maar alleen moest laten. ”Ik had niet zien aankomen dat ik aan mijn lot zou worden overgelaten. Op de teambespreking, de avond ervoor, was dat niet duidelijk geworden”, blikt Kelderman nu terug in het AD. “Ik heb wel in mijn communicatie geroepen dat Jai moest wachten, maar ze zeiden: ‘Nee, Jai blijft in het wiel van Tao’. Het was ook een moeilijke situatie. Hoe vaak komt het nou voor dat je met twee man de Giro kunt winnen?”

© EPA-EFE

Toch denkt Kelderman dat hij een goede kans zou hebben gehad op de eindzege als zijn team een andere keuze zou hebben gemaakt. “Ik had het gevoel dat het vertrouwen er niet in me was, met deze koerstactiek. Op zaterdag, een dag voor Milaan, startte ik in het roze aan de laatste bergetappe naar Sestrières, maar de ploegtactiek was erop ingericht dat ik dacht: ik ga de Giro verliezen. De marge was te klein, ik voelde me niet super meer, het vertrouwen was er ook niet. (...) Na Milaan heb ik nog twee weken gedroomd over de Giro. Elke keer speelde ik datzelfde filmpje af. Wat als we het anders hadden gespeeld? (...) Het was jammer dat het vertrouwen er niet echt was vanuit de ploegleiding. Ik weet niet of ze ook echt blij waren toen ik op het podium stond.’’

Kelderman wist intussen al dat Team Sunweb hem geen contractverlenging zou geven. Via de krant. Intussen is hij overgestapt naar Bora-Hansgrohe.