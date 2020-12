“Het gaat om het traject vanaf het begin van de bebouwde kom aan de Kloosterstraat tot het einde van de bebouwing richting Bree”, aldus burgemeester Jo Brouns. “Er komen veilige fietspaden aan beide kanten van de weg; afhankelijk van de toegelaten snelheid op het traject zullen die vrij liggend of verhoogd aangelegd worden. Verschillende kruispunten zullen heraangelegd worden. Het is de bedoeling om het gemotoriseerd verkeer te vertragen. Ten slotte zal er ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden. Afhankelijk van de noodzakelijke onteigeningen van aangelande voortuinstroken, wil men in 2022 met dit project starten. ”