Harmonieorkest De Volksgalm doorbreekt coronasleur met webinars ‘VolksgalmConnect’

Voorzitter Jean-Pierre Castro: “De grote invloed die Covid-19 heeft op onze gezamenlijke hobby weerhoudt De Volksgalm niet om uit te pakken met een initiatief om onderling contact te onderhouden. Immers niemand weet op dit ogenblik wanneer we weer samen mogen musiceren en concerteren met publiek in de zaal. Wij hopen met de webinars het verloren jaar 2020 toch enigszins glans te geven en alle muzikanten enthousiast te houden om hun hobby te blijven uitoefenen.”

In een eerste webinar op zaterdag 19 december (21 uur) is Manu Mellaerts te gast. Hij heeft jaren ervaring als symfonisch trompettist, jurylid, coach, dirigent, solist, Hafabra-kenner en globetrotter. Frenk Rouschop gaat met hem een gesprek aan over onder meer de onderlinge relatie en raakvlakken tussen de symfonische muziek en de blaasmuziek.

Zaterdag 9 januari is Björn Bus Rouschops gast. Hij is gekend als internationaal dirigent, algemeen artistiek manager van het World Music Concours en lid van de raad van bestuur van WASBE. Het WMC, de internationale verschillen in de blaasmuziek en de visie op connecties met het publiek zullen beslist aan bod komen.

Inschrijven voor VolksgalmConnect Frenk meets Manu is het gezien het beperkt aantal plaatsen verplicht op https://us02web.zoom.us/…/5116078…/WN_Bg2u2N6YQ6elbV9NpuEIzA

Info: www.volksgalm.be