AG2R-Citroën hoopt Julian Alaphilippe af te snoepen van Deceuninck-Quick Step: “Zullen niet nalaten onze kans te gaan”

Julian Alaphilippe mag dan wel nog onder contract liggen tot eind 2021 bij Deceuninck-Quick Step, zijn landgenoten van AG2R-Citroën maken er nu al geen geheim van dat ze voluit voor zijn handtekening zullen gaan zodra hij weer op de markt is. “Hij is een aantrekkelijke coureur”, zegt ploegleider Vincent Lavenu, die met het aantrekken van een grote sponsor als Citroën op extra slagkracht rekent.

Eerder haalde de Franse wielerformatie ook al olympisch kampioen Greg Van Avermaet en Bob Jungels binnen, waardoor het in combinatie met Oliver Naesen al een paar sterke kopmannen heeft voor de Vlaamse klassiekers. Maar AG2R-Citroën wil uiteraard ook scoren op het hoogste podium, in eigen land in de Le Tour de France. En daar zou Alaphilippe in beeld komen.

“We staan altijd open voor opportuniteiten”, zegt Lavenu tegenover het regionale dagblad Sud Ouest als zij de naam van hun landgenoot laten vallen. “We moeten eerst en vooral zeker zijn dat hij wel degelijk op de markt is. Maar als dat het geval is, zullen we het niet nalaten onze kans te gaan. Hij is een aantrekkelijke coureur, één van de besten ter wereld, en nu we een sponsor hebben als Citroën is er geen enkele reden om het niet te proberen. Maar daar zijn vooraf afgesproken tijdstippen voor.”

Alaphilippe verraste in de Ronde van Frankrijk 2019 door twee weken in het geel te rijden. Pas in de laatste dagen van de Tour moest hij zijn meerdere erkennen. Ook afgelopen jaar reed hij even in het geel rond nadat zijn ritzege in de tweede etappe. Daarna won hij ook goud op het prestigieuze WK wielrennen.