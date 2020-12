Op het assisenproces rond de ethermoord op Ferre Dewerchin (8) is Ann Vandekerckhove (46), de moeder van het jongetje, veroordeeld tot 15 jaar cel. “De straf die u is opgelegd, geeft u perspectief”, zei de voorzitter. “U kunt beginnen met aan een aantal zaken te werken in de gevangenis.”