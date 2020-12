Discussie of spookrijder Houthalen wel of niet achter het stuur mocht zitten: “Ik had eerder al twee black-outs”

Houthalen

In de Hasseltse politierechtbank is vrijdag de 64-jarige spookrijder verschenen die op 2 augustus met zijn Dodge Ram een spectaculair ongeval in Houthalen veroorzaakte. Was hij door zijn neuroloog rijongeschikt verklaard of niet? “Ik had eerder al twee black-outs, maar na mijn laatste scan werd over een rijverbod niets meer gezegd”, aldus de bestuurder in de rechtbank.