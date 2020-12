Gent

De politie van Gent betrapte donderdagavond een kapper in de Bevrijdingslaan in Gent, die stiekem de deuren van zijn zaak had geopend. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De kapper moet voor de rechtbank verschijnen. De zeven aanwezigen kregen een coronaboete van 750 euro.