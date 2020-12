Terug uit de jaren ‘80: volume aan de schouders. Vijf feestjurken in deze stijl

De voorbije maanden deed onze eigen living of logeerkamer ineens dienst als kantoor en werden vergaderzalen virtueel. Ook beroemdheden gingen aan het Zoomen en kleedden zich op. Eén item blijkt furore gemaakt te hebben: de bloes of blazer met brede schouders, die recht uit de eighties lijkt te komen.

De Indiase actrice en zangeres Priyanka Chopra, goede vriendin van Meghan Markle, presenteerde de British Fashion Awards in een opvallend ontwerp van designer Kaushik Velendra. Het gaat om een witte blazer met brede schouders. Die wordt ter hoogte van de epauletten nog eens extra geaccentueerd met een blauwe, transparante laag stof. Ook Kate Middleton is te vinden voor de trend. In oktober kondigde ze de nieuwe Wildlife Photographer of the Year aan in een zwarte blazer met extra volume aan de schouders. Zij shopte bij modehuis Alexander McQueen.

Nieuwe collecties van topontwerpers voorspellen voor de komende lente nog steeds veel volume ter hoogte van de schouders. Het Franse modehuis Balmain, dat er zelfs een handelsmerk van heeft gemaakt, experimenteert er in de nieuwe lijn mee in kleurige jurkjes. Balenciaga en Rick Owens suren mee op de hype en bij webshop Net-a-Porter zien ze een stijgende interesse voor truien en shirts met een sterke schouderlijn.

Een sterke schouderlijn wordt het meest geassocieerd met de jaren 80 - denk Grace Jones. In die periode wilden vrouwen aantonen dat ze hun mannetje konden staan in de professionele wereld. De blazer werd vaak gecombineerd met een pantalon om een powersuit te vormen. Toen waren volumineuze bovenstuk al niet meer nieuw. Ze beleefden al hoogtijdagen in de jaren 30 en 40. Het grootste verschil met toen? Anno 2020 vinden experts de schouders nog krachtig, maar minder scherp dan voorheen. De hippe versie is een mix tussen een statement maken, autoriteit uitstralen en comfort.

