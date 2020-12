Leerlingen basisschool Herx brengen warme wensen naar bewoners Sint-Annendael

De leerlingen van het eerste leerjaar werkten in de klas rond het thema ziekte en gezondheid. Dankzij een mama, die zorgkundige is, kwamen de kinderen meer te weten over haar beroep en konden ze achteraf vragen stellen.

De leerlingen van het eerste leerjaar uit basisschool Herx GO! in Herk-de-Stad werkten in de klas rond het thema ziekte en gezondheid. Als extraatje kregen de kinderen de kans om een echte zorgkundige te ontmoeten. Dit was de mama van één van de kinderen uit de klas. Aan de hand van een meeting op het smartboard vertelde de zorgkundige haar verhaal en kregen de kinderen uitleg over haar beroep. Als afsluiter maakten ze een aantal kerstkaarten met een warme wens erop. Deze kaarten werden afgegeven aan de bewoners van het Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael.