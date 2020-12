Derby tussen België en Nederland was mooiste internationale hockeywedstrijd van 2020

Het duel kreeg 29,14 procent van de stemmen. Een 1-3 overwinning van de Nederlandse vrouwen in Argentinië (22,73 %) en de 2-1 zege van India tegen de Red Lions (13,19 %) haalden ook de top drie.

“Het was een heel leuke wedstrijd om te spelen”, herinnert John-John Dohmen zich het treffen met Nederland. “Het was een offensieve wedstrijd, waarin beide teams vol voor de zege gingen. Het was jammer dat er geen publiek was, maar de tv-kijkers zullen er wel van genoten hebben. In de shoot-outs schitterde onze jonge doelman Loic Van Doren (24). Iedereen praat altijd maar over Vincent Vanasch en dat is normaal, want hij is onze eerste goalie en de beste van de wereld, maar Loic is ook heel goed.”

Vorige week werd een doelpunt van Red Panther Ambre Ballenghien al tot mooiste goal van het jaar in de Pro League verkozen.