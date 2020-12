Medisch Centrum Sint-Jozef stapt mee in project van Ferm en plant troost

Een plek vol troost, hoop en verbondenheid voor al wie tijdens, en ook lang na de coronacrisis troost wil geven of vinden. Of zelfs letterlijk troost wil planten. Want kenmerkend voor de troostplek zijn de bloemen. Bloembollen vol belofte voor een nieuw begin. Corona bracht een hele schok teweeg, ook in het Medisch Centrum Sint-Jozef. Veel mensen worstelen met gemis, verlies en afscheid. Het sociale leven van velen werd ontwricht.

Met de troostplek krijgt het ziekenhuis en de lokale gemeenschap, in samenwerking met Ferm, een plek om samen troost te vinden en troost te planten. Een plaats waar iedereen verbondenheid in verlies en verdriet kan voelen. Iedereen kan op deze troostplek een bloembol planten. Planten is bezig zijn met de toekomst. Het gedicht doet even stilstaan bij het verlies en het gemis.PlantTroost is een project van Ferm vzw. Het project heeft de steun van experts zoals Dirk De Wachter en van de campagne “Zorgen voor morgen” van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Het Medisch Centrum Sint-Jozef is blij dat het dit initiatief van Ferm kan ondersteunen. Je kan de troostplek vinden in de Abdijstraat 2 bij het Medisch Centrum Sint-Jozef in Bilzen, naast de babbelbank. In het Medisch Centrum Sint-Jozef werden de bloembollen in de vorm van een traan geplant. Een traan staat symbool voor verlies, pijn en gemis. Maar ook kan een traan symbool staan voor spijt of mooie herinneringen waarbij werd ‘gehuild van het lachen. Een mooi gezegde dat hierbij erg toepasselijk is: “Achter elke traan van verdriet schuilt de glimlach van herinneringen”.