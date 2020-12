Okra lanklaar vergeet zijn leden niet

Iedereen keek uit naar het jaarlijks kerstfeest, maar helaas door de coronamaatregeleb moest ook dat geannuleerd worden. Om de isolatie te doorbreken, hebben de bestuursleden van Okra Lanklaar hun leden persoonlijk een deurbezoek gebracht. De babbel en het kerstgeschenk werden geapprecieerd."Laten we vooral uitkijken naar het komende jaar. Een jaar vol verwachtingen. Het enige virus dat we volgend jaar nog willen verspreiden is het Okravirus. Totaal ongevaarlijk! Het is er eentje dat je niet alleen gelukkiger maakt maar dat je ook beschermt tegen vereenzaming, je jonger en fitter doet voelen en je leven verrijkt", zo klinkt het.