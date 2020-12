Genkse socioculturele verenigingen stralen licht in donkere dagen

Samen met de wenskaart bezorgden de verenigingen een theelichtje als symbool van hoop op een beter verenigingsjaar. "Op een week tijd ontvingen we maar liefst 150 wenskaarten en lichtjes. Het was een ware overrompeling van glitter en geurkaarsjes, want we kregen superveel positieve reacties”, aldus een opgetogen schepen van Cultuur Anniek Nagels. "Blijkbaar gaf deze actie iedereen een warm gevoel in zijn verenigingshart."Deze lichtjes werden één voor één aangestoken en geplaatst op de kaart van Genk. Samen stralen zo alle Genkse socioculturele verenigingen licht en warmte uit in donkere dagen. De Dienst Cultuur maakt samen met het bestuur van de socioculturele raad een unieke match en stuurt deze 150 kaartjes begin januari naar één van de andere deelnemende verenigingen. In 10 enveloppen steken ze ook een ‘gouden ticket’ die de winnaar recht geeft op een superleuke verrassende ontmoeting in 2021.