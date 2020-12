Warme wensen bij Femma Kaulille

Hoopvol wordt het volgende werkjaar voorbereid. Fysiek samenkomen is nu niet nog niet aan de orde. Maar Femma staat in de startblokken, het programma voor volgend jaar is klaar. De kernleden brengen ondertussen een leuke attentie bij de leden om het gemis een beetje op te vangen en de kerstwensen over te maken."Vanaf het moment dat wij groen licht krijgen en de activiteiten veilig kunnen georganiseerd worden, horen onze leden het. Wij staan klaar en willen er met veel goesting weer in vliegen", zegt de voorzitster.