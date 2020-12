De St@rtbaan in kerststemming

Op vrijdag 18 december waren alle leerlingen en leerkrachten van De St@rtbaan al in kerststemming. Kerstmannen, -vrouwen, -bomen, elfjes ... passeerden 's morgens aan de schoolpoort.

O denneboom, de kleine trommelaar, Jingle bells en nog veel meer leuke kerstliederen galmden onder de speeltijd uit de boxen. De kerstsfeer zat er dadelijk in.Oma's en opa's stonden dagenlang in de keuken en de ovens draaiden op volle toeren om tegemoet te komen aan de hongerige magen van De St@rtbaners. In de namiddag verdwenen alle boeken in de boekentas en werd er gezellig geknuffeld tijdens de filmvoorstelling.