Stad gaat aan de slag met aanbevelingen na ‘Dialoog vindt oplossingen’

“Het is de ambitie van onze bestuursploeg om álle Beringenaren te betrekken bij het beleid dat we voeren. De participatie hieraan moet voor iedereen toegankelijk zijn. En net hier kunnen we als lokaal bestuur een belangrijke rol in opnemen”, klonk het bij burgemeester Thomas Vints.Er werden aanbevelingen geformuleerd voor verschillende thema’s. Dit voor het diversiteits- en participatiebeleid van de stad, maar er werden ook aanbevelingen in verband met werk, onderwijs, Nederlands spreken, ondernemen, handel en vrijwilligerswerk opgenomen in het document. Schepen van participatiebeleid Jessie De Weyer focust zich op het belang van ontmoetingen: “Ontmoetingen en contacten creëren nu eenmaal meer participatiemogelijkheden. Via buurtplatformen en buurtbudgetten willen we Beringenaren daarom samenbrengen en hen zeggenschap geven over specifieke projecten.” In totaal deelden 90 deelnemers vanuit de doelgroep hun ervaringen in de verschillende contactmomenten. Schepen van samenleven Hilal Yalçin is erg enthousiast over het engagement van de deelnemers: “90 is een hoog deelnemersaantal. Tot slot wil ik nog benadrukken dat er vaak gesproken wordt over vluchtelingen, migranten en integratie, maar dat er niet mét de doelgroep wordt gesproken. Dat is hier wel het geval en dat is de sterkte van het AMIF-project.”Burgemeester en schepenen gaven aan, aan de slag te gaan met de geformuleerde tips en aanbevelingen. Het AMIF-project liep van mei 2018 tot en met december 2020 en is een samenwerking tussen stad Beringen, de Unie van Actieve Verenigingen, Bindus, RIMO vzw en het Agentschap Integratie en Inburgering.