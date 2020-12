Medewerkers bisdom doen online kerstquiz

Geen kerstfeest dit jaar voor de medewerkers van bisdom Hasselt, maar er was een leuk alternatief.

Op donderdagavond verzamelden een 20-tal collega’s online voor een interactieve quiz in kerstsfeer. De sfeer zat er goed in en deelnemers waren aan elkaar gewaagd. Quizvragen en actieve opdrachten wisselden elkaar af. Zo resulteerde de opdracht ‘Maak een kerstboom met wasknijpers’ in heel wat mooie kunstwerkjes. Hier en daar sneuvelde wel een kerstbal. Na een spannende puntentelling ging Jente aan de haal met de overwinning. De avond sloot af met de première van een ludiek kerstfilmpje dat volgende week ook op de website te zien zal zijn.