Daltonschool zorgt voor een mooi moment in de warmste week

Samen hebben zij de afgelopen weken meer dan 140 wenskaarten gemaakt. 140 wenskaarten voor 140 ouderen die wonen in het woonzorgcentrum Ter Meeuwen en woonzorgcentrum Kloosterhof. Aan het woonzorgcentrum Kloosterhof zorgden zij eveneens voor een kippenvelmoment door gezamenlijk 'O Dennenboom' en 'We wensen je een vrolijk kerstfeest' te zingen. Dit bracht niet enkel warmte in Oudsbergen, ook bracht het een glimlach op de gezichten van alle ouderen. Een mooi moment in de warmste week!