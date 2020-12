Vrachtwagen rijdt zich klem in Waaslandtunnel, bestuurder spoorloos

Een bestuurder van een te hoge vrachtwagen heeft zich vrijdagmorgen klemgereden in de Waaslandtunnel. De tunnel werd iets meer dan een uur afgesloten. Bij aankomst van de politie bleek de chauffeur spoorloos: de sleutels van de vrachtwagen zaten nog in het contact.

Het incident gebeurde iets na 8.30 uur. Een vrachtwagenbestuurder reed de Waaslandtunnel richting Linkeroever in, maar merkte niet of te laat op dat zijn vrachtwagen te hoog was voor de tunnel. Het duurde dan ook niet lang, of de vrachtwagen zat geklemd in de tunnelpijp.

De politie werd door andere bestuurders verwittigd en kwam ter plaatse. De chauffeur liet waarschijnlijk zijn voertuig achter, want de politie trof een lege cabine aan. De man riskeert op zijn minst een fikse boete voor zijn verkeersovertreding én het feit dat hij vervolgens zijn voertuig gewoon op de weg achterliet terwijl het die weg blokkeerde, wat mogelijk als vluchtmisdrijf kan worden gezien.

Sleutels op contact

De Waaslandtunnel werd iets meer dan een uur in beide richtingen afgesloten voor de takeling. De verkeerspolitie kon de vrachtwagen gelukkig zelf uit de tunnel rijden, gezien de gevluchte vrachtwagenchauffeur de sleutels op het contact had achtergelaten. Het incident zorgde voor de nodige verkeersellende in de omgeving, de politie leidde het verkeer om via de Kennedytunnel.

Even werd gevreesd dat het plafond van de tunnel ernstig beschadigd raakte, maar na de takeling bleek dat allemaal goed mee te vallen. Midden januari staat het volgende periodieke onderhoud van de Waaslandtunnel gepland. Iets na half tien was de tunnel opnieuw toegankelijk voor het verkeer.

jtp, blg